Butik for Borddækning lukker: Farvel til et helt unikt og charmerende sted med dansk kunsthåndværk i særklasse Butik for Borddækning, der lukker om en uge, har været en institution inden for dansk design og har vist andre kunsthåndværkere, at man må arbejde sammen, hvis man vil ses, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne kommentar.

FOR ABONNENTER Næste lørdag er det sidste chance, hvis du skal nå at opleve Butik for Borddækning i Møntergade i København. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind