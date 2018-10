Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Dette smukke Arne Jacobsen-ur i cubamahogni hænger på et rådhus og er ugens mest interessante designobjekt Engang var arkitekter så heldige, at når de tegnede et offentligt byggeri, fik de også lov til at stå for indretningen. Sådan et byggeri er Søllerød Rådhus, kan man læse i ny bog. Og den skriver designskribent Lars Hedebo Olsen om i denne klumme.