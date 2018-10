Kommentar: Det største problem er, at Niko Grünfeld har fået så dårlige møbler for pengene Det har vakt forargelse, at Niko Grünfeld (Å) har fået nyindrettet sit borgmesterkontor i København. Men det eneste, man bør hidse sig op over, er, at han ikke har fået bedre møbler, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i sin ugentlige designkommentar.

Lyset vælter ind i det store rum. På væggene er der tunge træpaneler, loftet har kridhvide hvælvede buer, og på gulvet er der smuk parket. Den københavnske kultur- og fritidsborgmesters kontor ligger med udsigt over mod Tivoli og Industriens Hus.

Byens støj trænger ind gennem væggene, men ellers hersker der ro, da vi kigger ind på det kontor, der er et af de mest omtalte i disse dage. I sidste uge kom det frem, at kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld fra Alternativet har fået nyindrettet sit kontor for godt 130.000 kroner.

De 25.000 er gået til den arkitekt, der har lavet udkastet til kontorets nyindretning – og i øvrigt også til hele kultur- og fritidssekretariatet.

For 100.000 kroner har Grünfeld fået tre borde, hvoraf han bruger det ene som skrivebord, mens de øvrige er til møder. Desuden to bænke, to skamler, en daybed, to PH-lamper, seks krus, en kaffekande, sukkerskåle, mælkekander, en tekande og et lydanlæg. Resten af kontoret er møbleret med stole og lænestole fra rådhusets møbellager, mens kunsten er til låns.

Det var Radio24syv, der breakede historien, og snart bredte forargelsen sig på de sociale medier og i den øvrige presse. Dels fordi Grünfeld har brugt 100.000 kroner på møbler, for det må man ikke, når man er borgmester fra et parti, der plæderer for bæredygtighed, mente kritikerne. Dels fordi den arkitekt, der har forestået udkastet til nyindretningen, er søster til Alternativets tidligere politiske chef. Det lugter af nepotisme.

Men det, man burde hidse sig mest op over, er, at Grünfeld ikke har fået bedre møbler for pengene. Jovist pynter det, at borde, bænke og taburetter har lyseblå og grønne nuancer, og det er flot med de farvestrålende PH-lamper imod de mørke paneler. Kontoret fremstår venligt, og jeg kan godt forstå, at Grünfeld har skiftet sin forgængers glasskrivebord og tunge sofasæt ud, for han ønsker at fremstå som en handlekraftig borgmester, der har fingeren på tidens puls.

Frygten for at virke ødsel

Desværre har arkitekten, der har rådgivet Grünfeld og Kultur- og Fritidsforvaltningen, ikke gjort sit arbejde ordentligt. Møblerne ser ud, som om de er købt i et billigt bolighus, og det behøver ikke betyde, at de er dårlige. Men de har en midlertidighed over sig, som får dem til at tabe værdi, når de står i så imponerende omgivelser.

Borgmesteren har et ønske om, at hans kontor kan fungere som kulturhus, og han har allerede afholdt både jazzkoncerter og debatmøder med mange deltagere på kontoret. Hvordan møblerne vil se ud efter år med mange møder og utallige gæster, kan man kun frygte. Pænere bliver bordpladerne næppe. Og daybed’en ser heller ikke ud, som om den kan holde længe.

Af frygt for ikke at virke for ødsel har man måske besluttet at købe billigt ind. Selvfølgelig er 100.000 kroner mange penge, men når man tager i betragtning, at møblerne skal stå på Nyrops rådhus, som det tog håndværkere årevis at bygge, og som er spækket med smukke detaljer, udsmykninger og skønne materialer, så forslår 100.000 kroner som en skrædder i helvede.

For flere penge kunne Grünfeld have fået mødeborde og bænke af godt træ, der kan bruges år efter år, og som kun bliver smukkere med tiden. En daybed, der taler ind i sammenhængen, og som ville få et langt liv på det fine rådhus. Det havde vist os, at borgmesteren for alvor interesserer sig for bæredygtighed.