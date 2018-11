Der er ingen vej udenom: Vil du opleve nyt dansk design, skal du til Amager Vi svælger så meget i de store designnavne fra 1950'erne og 60'erne, at vi glemmer de designere, der lever i bedste velgående i dag, skriver Lars Hedebo Olsen i denne kommentar og anbefaler, at man tager en tur til Amager for at opleve moderne dansk design og godt kunsthåndværk.

FOR ABONNENTER »For de fleste danskere er det lettere at nævne navnet på fem danske designvirksomheder end at nævne fem nulevende designere«. Sådan hedder det i bogen ’Helt vildt. The Second Golden Age of Danish Design’, som svenskerne Daniel Golling og Gustaf Kjellin udgav tidligere på året.

