Lænestolene blev købt for hans første honorar i 1964. De står stadig i dagligstuen sammen med sofaen, der også har mere end 50 år på bagen. Per Nordahl Svendsen vil nemlig kun have kvalitetsmøbler i sit hjem, for de holder længst tid – også æstetisk.

FOR ABONNENTER

»Jeg gav 575 kroner stykket for de to stole«, siger Per Nordahl Svendsen. »Vi fik dem ombetrukket for ti år siden, for læderet var slidt op, men ellers fejler de intet«.