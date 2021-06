Snart udstiller Designmuseet i Jylland, og det er vel kun på tide, når man tænker på, at dansk design jo vedrører hele landet

I sidste uge besøgte jeg Designmuseum Danmark. Jeg gik lige ind ad hoveddøren, til højre gennem salene, stak et smut ud i haven og slentrede så videre gennem salene, før jeg atter forlod museet og gik op gennem Bredgade. Det var vidunderligt.

Siden marts måned sidste år har museet været lukket, så at få lov til at komme indenfor igen var næsten som at komme hjem. Det gik op for mig, hvor meget jeg har savnet det museum.