Første visning gjorde filmchefen »hørligt utilpas«: Pludselig står Disney bag en Hitler-komedie

En ny sort Hitler-satire, ’Jojo Rabbit’, har vakt bekymring i toppen af Disney, der frygter, at filmen er for meget for det familiesegment, som Disney ønsker at ramme, skriver Variety.

Under en visning var en af Disney-cheferne »hørligt utilpas, bekymret for, at filmen ville støde Disney-fans«, skriver magasinet.

’Jojo Rabbit’ har premiere i løbet af efteråret, foregår under Anden Verdenskrig og handler om en tysk dreng, der har Hitler som imaginær ven. Han får vendt op og ned på sit verdensbillede, da han finder ud af, at hans mor – spillet af Scarlett Johansson – har skjult en jødisk pige i familiens loftskammer.

’Jojo Rabbit’ er skrevet og instrueret af newzealandske Taika Waititi, der også selv spiller Hitler i filmen. Taika Waititi har senest lavet Marvel-superheltefilmen ’Thor: Ragnarok’.

Det er ikke Disney selv, der har produceret ’Jojo Rabbit’, men derimod 21th Century Fox-selskabet Fox Searchlight.

Men da Disney overtog hele 21st Century Fox i marts 2019, er det pludselig familieunderholdningskoncernen, der står som afsender af den sorte komedie.

Uanset bekymringer i Disney-toppen er traileren for den kommende film nu ude, skriver Independent.