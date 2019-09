Pornobutikker og narkobuler: Tredje sæson af eminent HBO-serie er begavet rendestensromantik

Det skrev vi

Sæson 1

5 hjerter til sæson 1 af ’The Deuce’, september 2017:

»Mon ikke projektet et eller andet sted er at gå tilbage til et af stofepidemiens arnesteder et par årtier før ’The Wire’, nemlig New Yorks Sodoma og Gomorra anno lige efter ungdomsoprøret?

Man tror det. Den to timer lange pilot er forrygende og sætter en inciterende og fængslende scene pakket med alskens menneskeligt fordærv, fysisk såvel som psykisk«.