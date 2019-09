Meryl Streep bliver beskyldt for blackfacing i ny Netflix-film

I den nye Netflix-film ’The Laundromat’ spiller den tre-dobbelte Oscar-vinder Meryl Streep en enke, der efterforsker sin mands tvivlsomme finansielle dispositioner i forbindelse med den verdensomspændende korruption, som Panama Papers afslørede i 2015.

Men i filmen, der er en komedie af Steven Soderbergh, optræder Meryl Streep også i en anden lille rolle, nemlig som latinamerikansk kontorassistent i et advokatfirma i Panama. Og ifølge en række amerikansk og britiske medier er hun gjort brunere, har fået falsk næse, polstring på hofterne og sort paryk, og så taler hun med latinamerikansk accent.

Den disposition har udløst en del kritik ikke bare på Twitter, men også i magasinet Vanity Fairs ret kritiske anmeldelse af filmen.

»Det er en bizar og irriterende uprovokeret fejl i en tid med forhøjet opmærksomhed omkring den måde, vi fremstiller ting på og omkring kulturel appropriation«, skriver anmelder Richard Lawson.

Mærkelig

Ifølge Independent skriver filmjournalisten Rafael Motamayor på Twitter, at rollen er »virkelige mærkelig«. På magasinet The Film Bite skriver Awais Irfan, at filmen har foretaget en række »unødvendige og bizarre valg« og tilføjer som eksempel, at »Meryl Streep blackfacer«.

Hverken Meryl Streep eller Steven Soderbergh har ifølge Independent kommenteret kritikken eller givet en forklaring på Streeps latino-rolle.

Udover Meryl Streep har ’The Laundromat’ også blandt andre Gary Oldman, Antonio Banderas og Sharon Stone på rollelisten. Filmen havde verdenspremiere på Venedig Film Festival og har fået lunkne anmeldelser trods det stjernespækkede cast.

The Laundromat kommer op i amerikanske biografer i slutningen af september og skulle være tilgængelig på Netflix i USA fra 18. oktober.