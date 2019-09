Far-søn-film med Tommy Lee Jones og Brad Pitt drukner i seriebanal rumopera og fodgænger-psykologi

FOR ABONNENTER

Hvor langt væk skal vi fra noget velkendt for at lære at elske det? Måske 4.350 milliarder kilometer plus/minus nogle milliarder? Cirka så lang er afstanden fra planeten Neptun til Jorden vist, alt efter hvor på kredsløbene vi måler. Og helt derude bliver spørgsmålet her sat på spidsen for to usædvanlig dygtige astronauter: rumveteranen Clifford McBride (Tommy Lee Jones) og hans søn, Roy McBride (Brad Pitt). Hvor højt sætter hhv. far og søn egentlig livet – det enkle, nære liv her på Jorden?