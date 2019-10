Over 20 nye tv-serier er på vej: Netflix, HBO, Viaplay og TV 2 pumper millioner ind i dansk tv-drama

I årevis har danske producenter af film og tv klaget over trange økonomiske kår i branchen.

Men nu har filmbranchen fundet en ny guldåre: tv-serier. Streamingtjenester som Netflix, HBO og Viaplay pumper millioner af kroner ind i nye danske fiktionsserier, mens også DR og TV 2 efterspørger ny dansk tv-dramatik som aldrig før.

I dag bliver der lavet op mod tre gange så mange serier, og der er dobbelt så mange penge i dansk fiktion som for bare fem år siden, lyder vurderingen fra producenter og aktører i branchen. Ifølge Politikens oplysninger er der netop nu gang i produktionen af over 20 nye danske serier ud over de serier, TV 2 og DR får lavet.

»Hele branchen oplever et kæmpe løft på grund af det her. Et løft, som TV 2 og DR på ingen måde ville have kunnet give branchen«, siger Peter Bose, der er stifter af og producent hos Miso Film.

Ny artikelserie Boom i danske tv-serier I årevis har dansk film klaget over økonomien. Men nu pumper HBO, Netflix og andre streamingtjenester penge ind i branchen, som jubler af optimisme. I en serie artikler sætter Politiken fokus på opturens nye muligheder og konflikter. Dette er seriens første artikel.

Miso Film er lige nu i gang med at producere tredje sæson af ’The Rain’, som ifølge Netflix er blevet set af 30 millioner mennesker på verdensplan. Og der er meget mere på vej, lyder det fra streamingtjenesten.

»Danmark er et meget vigtigt marked for os, og vi glæder os til at lave flere danske tv-serier«, skriver Rosanne Thesing, talsperson for Netflix i Danmark, i en mail.

Efterspørgslen på dansk fiktion er så stor, at alle aktører i branchen melder om akut mangel på arbejdskraft.

»Vi har en branche, der har så vanvittig travlt, at man bør fordoble kapaciteten på Filmskolen nu. Der går 4-6 år, før det slår igennem. Der er brug for at fordoble indtaget på alle linjer på Filmskolen næste gang, der er optag«, siger direktør for Det Danske Filminstitut Claus Ladegaard.

Samme melding kommer fra fiktionschef på TV 2 Katrine Vogelsang.

»Vi mangler desperat folk uddannet fra Filmskolen i alle hovedfunktionerne. Man burde fordoble antallet af elever. Det er bare med at komme i gang«.

Hos filmarbejdernes fagforening, FAF, kan Réne Høyer Jørgensen ikke huske, hvornår der sidst har været så stor efterspørgsel på medlemmerne.

Eftertragtede fotografer og klippere kan nu vælge og vrage mellem flere jobs, og fagforeningen ser flere tilfælde, hvor filmarbejdere opsiger deres kontrakter før tid, fordi de får et bedre tilbud.

»Der er ingen tvivl om, at vi oplever flaskehalse på nogle områder. Det kan være svært for producenterne at finde kvalificeret arbejdskraft, så de bliver nødt til at tage personer ind, som ikke nødvendigvis har kvalifikationerne«, siger Rene Høyer Jørgensen.

Rektor på Den Danske Filmskole Vinca Wiedemann deler opfattelsen af, at der er behov for langt mere arbejdskraft.

»Det med, at streamingtjenesterne fylder så meget, er en medieeksplosion, og intet tyder på, at det er en døgnflue. Tværtimod ser det ud til, at udviklingen vil eskalere yderligere«, siger hun.

Om der skal optages flere på Filmskolen, er op til politikerne og ikke noget, Filmskolens rektor kan afgøre. Uddannelserne til blandt andet instruktør, producer, klipper og fotograf er nogle af Danmarks dyreste. Hver enkelt af de 96 elever, der i dag går på skolen, koster i gennemsnit 400.000 kroner om året, oplyser Vinca Widemann.

Den udgift vil ikke blive fordoblet, hvis skolen skal optage dobbelt så mange, fordi en række grundudgifter vil være betalt. Men præcist hvor meget det vil koste at optage dobbelt så mange som nu, kan Vinca Wiedemann ikke sige.

Til gengæld er de fysiske rammer på skolen gode nok til, at der kunne gå dobbelt så mange som i dag.