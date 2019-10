Advarsel: Fik du også Baby Shark på hjernen? Så skal du (ikke) læse med her

Pinkfong har skabt et børneunivers på YouTube, der bygger på det forudsigelige, det platte og det, som det er allerlettest at få børn til at synes er sjovt: gentagelse, masser af farver og søde dyr. Det virker. Lige indtil det begynder at blive dødirriterende.