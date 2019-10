Danmarks bedste: 5 film konkurrerer om Politikens Talentpris

Danmarks førende filmfestival for fiktionsfilm, CPH PIX, åbner torsdag 14. november, og igen i år er de fem bedste danske talenter udvalgt til at konkurrere om Politikens Talentpris. Talentprisen er skabt for at hylde og hædre de nye markante filmmagere, der kommer til at tegne fremtiden for dansk film, og uddeles af Politikens Film & Tv. Med hæderen følger 50.000 kr. til at hjælpe talentet videre i sin kunstneriske udvikling.

Prisen, der uddeles 17. november i Grand Teatret i København, tildeles en af fem danske film instrueret af et nyt talent i 2019. De fem nominerede film er:

Titel: Psykosia Spilletid: 87 min. Instruktion: Marie Grahtø. Manuskript: Marie Grahtø. Producer: Amalie Lyngbo Hjort, Julie Friis Walenciak. Fotograf: Catherine Pattinama Coleman. Medv.: Trine Dyrholm, Victoria Carmen Sonne, Lisa Carlehed. Distribution: Beo Starling. Sprog: Dansk Undertekster: Engelsk. År: 2019

Titel: Psykosia Spilletid: 87 min. Instruktion: Marie Grahtø. Manuskript: Marie Grahtø. Producer: Amalie Lyngbo Hjort, Julie Friis Walenciak. Fotograf: Catherine Pattinama Coleman. Medv.: Trine Dyrholm, Victoria Carmen Sonne, Lisa Carlehed. Distribution: Beo Starling. Sprog: Dansk Undertekster: Engelsk. År: 2019

Psykosia. Instr. Marie Grahtø

Marie Grahtø tager os med dybt ned i psykosens fragmenterede virkelighed i sin formalistisk sikre debutfilm, ’Psykosia’, der var udtaget til sidekonkurrence ved årets filmfestival i Venedig. Grahtø har mod til at eksperimentere med formsproget og fortælle en subjektiv film om psykoser og selvmordsdrift, delvis baseret på instruktørens egne erfaringer.

Titel: Harpiks Spilletid: 92 min. Instruktion: Daniel Borgman. Manuskript: Bo hr. Hansen. Producer: Katja Adomeit, Peter Aalbæk Jensen. Fotograf: Louise McLaughlin. Medv.: Sofie Gråbøl, Peter Plaugborg, Ghita Nørby, Amanda Collin, Vivelill Søgaard Holm. Distribution: Nordisk Film Distribution. Sprog: Dansk Undertekster: Engelsk. År: 2019

Titel: Harpiks Spilletid: 92 min. Instruktion: Daniel Borgman. Manuskript: Bo hr. Hansen. Producer: Katja Adomeit, Peter Aalbæk Jensen. Fotograf: Louise McLaughlin. Medv.: Sofie Gråbøl, Peter Plaugborg, Ghita Nørby, Amanda Collin, Vivelill Søgaard Holm. Distribution: Nordisk Film Distribution. Sprog: Dansk Undertekster: Engelsk. År: 2019

Harpiks. Instr. Daniel Borgman

Naturen er både idyllisk og skræmmende grum i Daniel Borgmans vilde og vildtvoksende surrealistiske drama om et forældrepar, der for at undgå, at deres datter bliver tvangsfjernet af kommunen, fingerer hendes død og gemmer sig dybt inde i en skov. Det lyder måske romantisk at vende civilisationen ryggen og leve i selvforsynende pagt med naturen, men vi skal ikke mange sekunder ind i Daniel Borgmans ‘Harpiks’, før drømmen får en mareridtsagtig slagside.

Titel: Giraffe. Instruktion: Anna Sofie Hartmann. Manuskript: Anna Sofie Hartmann. Producer: Maren Ade, Jonas Dornbach, Janine Jackowski. Fotograf: Jenny Lou Ziegel. Medv.: Lisa Loven Kongsli, Jakub Gierszal, Maren Eggert Distribution: Profile Pictures. Spilletid: 88 min. Sprog: Engelsk, dansk, tysk, polsk Undertekster: Engelsk. År: 2019

Titel: Giraffe. Instruktion: Anna Sofie Hartmann. Manuskript: Anna Sofie Hartmann. Producer: Maren Ade, Jonas Dornbach, Janine Jackowski. Fotograf: Jenny Lou Ziegel. Medv.: Lisa Loven Kongsli, Jakub Gierszal, Maren Eggert Distribution: Profile Pictures. Spilletid: 88 min. Sprog: Engelsk, dansk, tysk, polsk Undertekster: Engelsk. År: 2019

Giraffe. Instr. Anna Sofie Harmann

Anna Sofie Hartmann er født i 1984 og voksede op i Nakskov på Lolland. Et år på European Film College i Ebeltoft blev efterfulgt af et ryk til Berlin, hvor hun studerede på German Film and Television Academy Berlin. Hun dimitterede med den roste afgangsfilm ’Limbo’ og er nu klar med sin første spillefilm, ’Giraffe’, om en stille romance mellem en kvindelig antropolog og en ung polsk arbejder i det sydlige Udkantsdanmark, hvor man er i færd med forarbejdet til den tunnel, der om 10 år skal forbinde Danmark og Tyskland på ny, og som allerede er ved at forandre området på den danske side af vandet for altid.

Titel: Selvmordsturisten. Instruktion: Jonas Alexander Arnby. Manuskript: Rasmus Birch. Producer: Eva Jakobsen, Katrin Pors, Mikkel Jersin. Fotograf: Niels Thastum. Medv.: Nikolaj Coster-Waldau, Tuva Novotny, Solbjørg Højfeldt, Sonja Richter. Distribution: Scanbox Entertainment. Spilletid: 90 min. Sprog: Dansk Undertekster: Engelsk År: 2019

Titel: Selvmordsturisten. Instruktion: Jonas Alexander Arnby. Manuskript: Rasmus Birch. Producer: Eva Jakobsen, Katrin Pors, Mikkel Jersin. Fotograf: Niels Thastum. Medv.: Nikolaj Coster-Waldau, Tuva Novotny, Solbjørg Højfeldt, Sonja Richter. Distribution: Scanbox Entertainment. Spilletid: 90 min. Sprog: Dansk Undertekster: Engelsk År: 2019

Selvmordsturisten. Instr. Jonas Arnby