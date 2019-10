Fra hvidvask til bagvask: Panama Papers-advokater sagsøger Netflix for injurier

Netflix-filmen ’The Laundromat’, som får premiere fredag 18. oktober, står over for en retssag. Filmen handler om de to partnere i advokatfirmaet Mossack Fonseca, som fik lækket private filer i Panama Papers-sagen. Nu sagsøger de Netflix og håber at kunne forhindre, at filmen bliver vist.