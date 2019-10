Filmfolk går bananas over Netflix' seneste påhit, hvor du kan speede filmen op

Hvis du synes, tv-serien går for langsomt, så sæt farten op.

Ud fra den devise tester Netflix netop nu en ny funktion, der lader brugere selv styre hastigheden på afspilningen af streamingtjenestens produkter.

Men det kalder på mere end almindeligt højlydte protester fra flere filmfolk.

Herunder filmproducer, manuskriptforfatter og filminstruktør Judd Apatow (’The 40-Year-Old Virgin’ og ’Knocked Up’), der i et vredt tweet slet skjult truer med at rejse en hær af kolleger til kamp imod det, der ifølge filmmanden udgør et indgreb i selve værkerne.

»Tving mig ikke til at ringe til hver eneste instruktør og showskaber på jorden for at få dem til at bekæmpe jer her«, skriver han på Twitter ifølge The Guardian:

»Hold op med at fucke med vores timing. Vi laver gode ting til jer. Lad dem være sådan, som det var meningen, de skulle ses«.

Scorsese i en ruf

Instruktøren Brad Bird, der er kendt fra ’The Incredibles’ og ’Mission: Impossible – Ghost Protocol’, kalder i samme spor den nye funktion for »endnu en spektakulært dårlig idé«, mens navne som Peter Ramsey, der senest var medinstruktør på den animerede ’Spider-Man: Into the Spider-Verse’, og ’Ant-Man’-instruktør Peyton Reed følger trop.

Også skuespilleren Aaron Paul, kendt fra hitserien ’Breaking Bad’, der også kan ses på Netflix, blander sig.

»Netflix kommer IKKE til at gå videre med dette her. Det ville betyde, at de tog den fulde kontrol over alle andres kunst og ødelagde den. Netflix er bedre end som så, er I ikke?«, lyder hans direkte henvendelse til streamingstjenesten ifølge Guardian.

Den nye mulighed for at skrue op eller ned for afspilningshastigheden i Netflix’ app er indtil videre kun rullet ud hos et begrænset antal Android-brugere.

Den vil, hvis den indføres bredt, for eksempel tillade alle Netflix-brugere at se Martin Scorseses nye 210 minutter lange krimidrama ’The Irishman’ på under tre timer, sammenregner Vanity Fair.

Ifølge streamingtjenesten selv er den udtryk for, at Netflix »altid eksperimenterer med nye måder at hjælpe medlemmerne på«, udtaler en talsperson i The Guardian.

Da der endnu blot er tale om en testfunktion, er det ikke givet, at den får en mere udbredt fremtid på appen, oplyser streaminggiganten.