Den nye danske film ’Onkel’ kunne næsten have været en stumfilm, men når alligevel at få sagt noget mere ægte om livets drama end fem normale danske spillefilm til sammen.

FOR ABONNENTER

Der bliver dæleme ikke ruttet med replikkerne i den nye danske spillefilm ’Onkel’. For nu at sige det mildt. Der går så lang tid, før der bliver sagt noget, at jeg var lige ved at tro, det var en stumfilm.