Kim Skotte: Jeg er paf over, hvor vildt mange stoffer Leonard Cohen åbenbart helt umådeholdent væltede i sig

Få sange har som Leonard Cohens ’So Long, Marianne’ kaldt på en biografisk bearbejdning. For hun var jo en ægte muse fra virkelighedens verden, den norske Marianne med efternavnet Ihlen. Leonard og Marianne havde et langvarigt kærlighedsforhold og et livslangt venskab, som fik sat sit berømte punktum, da Leonard til den døende Marianne skrev, at han var lige i hælene på hende. Tre måneder senere var han død.