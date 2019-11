Anmelder: Dette er nok det langsomste tv, jeg har set, siden jeg som barn så historiequizzen ’Hvad er det’

DR 1 genudsender i øjeblikket ’AntikQuizzen’. Det skulle de måske ikke have gjort, for sjældent er der produceret tv med så lidt drama og underholdning.

Udsendelserne blev sendt første gang i 2014, men det er først nu, jeg har opdaget dem. DR1 genudsender i øjeblikket ’AntikQuizzen’ kl. 18 på hverdagsaftener, og af en eller anden grund er jeg blevet hængende flere aftener i træk. Det er bestemt ikke for underholdningens skyld, men fordi jeg hele tiden har tænkt, at nu må der da ske et eller andet. Det gør der bare ikke. Aldrig nogensinde.

’AntikQuizzen’ er nok det langsomste tv, jeg har set, siden jeg som barn så historiequizzen ’Hvad er det’ med Piet van Deurs som vært. Det gik så langsomt, at man nemt kunne nå ud på toilettet eller hente hunden ude i haven imellem gætterierne og alligevel føle, at man fik alt med. Sådan skulle det være i slutningen af 1980’erne, og som seer accepterede man det, fordi der ikke var andet at kigge på.

Når ’AntikQuizzen’ en gang imellem er til at holde ud, er det i de tilfælde, hvor deltagerne taler nedsættende om hinandens antikviteter

I ’AntikQuizzen’ dyster tre personer om viden og priser på »alt fra sjove eller sjældne loppefund til klassiske designmøbler og kostbare antikviteter«, som det hedder i programteksten. Vært er Louise Sloth, og hun har selskab af eksperten Kasper Nielsen, som efterhånden har optrådt i et væld af programmer om auktionshuset Bruun Rasmussen.

Helt almindelige mennesker dyster altså om at vide mest om antikviteter og medbringer selv deres egne loppefund eller arvestykker, som de andre skal gætte værdien af. Hver gang en genstand skal vurderes, går tiden fuldkommen i stå, og al samtale kører i slowmotion. Det går så langsomt, at kun ganske få ting når at blive vurderet i hver udsendelse, og man sidder tilbage med en fornemmelse af, at man overhovedet ikke får noget at vide.

Når ’AntikQuizzen’ en gang imellem er til at holde ud, er det i de tilfælde, hvor deltagerne taler nedsættende om hinandens antikviteter. Som Jens i mandags, der ikke lagde fingrene imellem, da han skulle kigge på Kirstens lille Olaf Rude-akvarel, eller da hans eget arvestykke, et gammelt guldur, fik en ret lav vurdering. Modsat den glade vært og de andre quizdeltagere var han så småfornærmet og arrogant, at det satte lidt fut i programmet.

’AntikQuizzen’ er vist kun fremstillet i en sæson, og på trods af Louise Sloths gode værtskab og Kasper Nielsens forsøg på at gøre os klogere på antikviteter, så forstår jeg godt, at man stoppede efter en sæson. Tv, der er roligt, og som på ingen måde spræller, kan være dejligt i en tid, hvor vi synes, vi har alt for travlt. Og ’AntikQuizzen’ er da også ganske beroligende. Men desværre så meget, at man er ved at dø af kedsomhed.