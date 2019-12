Christian Tafdrup om årtiets bedste film: »'Burning' er en af de bedste film, jeg set siden Hitchcock«

FOR ABONNENTER

2010’erne var årtiet, hvor den amerikanske filminstruktør Martin Scorsese både gik til angreb på superheltefilmene og gik til streamingtjenesten Netflix for at få produceret sin seneste film, ’The Irishman’. I årtiet har streaming revolutioneret måden at lave og se film på, men der var stadig danskere, der gik i biografen. Så mange faktisk, at Anders Matthesens ’Ternet Ninja’ fra 2018 blev den danske film, der har solgt det femtestørste antal biografbilletter nogensinde, kun overgået af tre gange ’Olsen-banden’ og ’Op på fars hat’.