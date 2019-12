Kontroversiel dansk dokumentar bliver afvist på filmfestivaler

I dokumentarfilmbranchen diskuterer instruktører og festivaler, om folk fra den privilegerede del af verden skal afholde sig fra at lave film om mennesker med en anden baggrund. I Jannik Splidsboels nye film, der vises på DR onsdag aften, skildres aboriginere. Instruktøren siger, at han er blevet udelukket fra festivaler alene på grund af sin baggrund. Antropolog Jakob Kirstein Høgel sætter debatten i perspektiv.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Da den danske instruktør Jannik Splidsboel var færdig med sin dokumentarfilm ’Drømme fra ødemarken’, forventede han, at filmfestivaler i Australien og andre steder ville være interesserede i at vise den. Filmen er nemlig resultatet af, at Jannik Splidsboel har haft unik adgang til at følge tre generationer af aboriginere, der gerne ville fortælle ham deres historier.