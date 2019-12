Hjemsendt lærer vender tilbage til Filmskolen

Automatisk oplæsning Beta

Der var ikke grundlag for den hjemsendelse af Filmskolens mangeårige leder af dokumentaruddannelsen, Arne Bro, som den tidligere rektor på skolen Vinca Wiedemann effektuerede midt i november.

Det meddeler konstitueret rektor Bo Damgaard, der derfor har besluttet, at Arne Bro skal vende tilbage til skolen og genindtræde i sin stilling som dokumentarlærer.

»Jeg kan bare konstatere, at grundlaget for hjemsendelsen ikke har været tilstede og på den baggrund har jeg vurderet, at Arne Bro skal tilbage«, siger Bo Damgaard.

Den 71-årige tidligere direktør for Film Fyn overtog opgaven som konstitueret rektor på filmskolen for små to uger siden, da Vinca Wiedemann efter en uges elevblokade blev sat fra bestillingen af kulturminister Rasmus Prehn (S).

Elevblokaden var kulminationen af flere års frustration over Vinca Wiedemanns planer om at gøre uddannelsen mere akademisk og trække fokus væk fra den mesterlære og håndværksmæssige tradition, der har domineret uddannelsen i mange år.

Fatal hjemsendelse

Da Vinca Wiedemann hjemsendte Arne Bro, angiveligt på grund af illoyalitet, blev det for eleverne et symbol på den upopulære retning, hun ønskede. Arne Bro var indbegrebet af den ’gamle’ uddannelse, hvor lederne af de forskellige faglinjer var ansvarlige for elevernes uddannelse og udvikling, fra de begyndte, til de gik ud af skolen.

Den model afskaffede Vinca Wiedemann til fordel for langt mere fællesundervisning på tværs af faglinjerne som instruktør, filmfotograf, klipper, tonemester, manuskriptforfatter og producer.

Den udvikling var eleverne så frustrerede over, at de besluttede at blokere skolen, indtil rektor Vinca Wiedemann stoppede. Efter en uges blokade og højlydt støtte til eleverne fra dele af filmbranchen blev hun enig med den fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) om at stoppe som rektor.

I stedet blev Bo Damgaard indsat som midlertidig rektor med pålæg om at tænke den praksisorienterede og håndværksmæssige tilgang til undervisningen, der hidtil har præget den, ind i fremtidens filmskole.

»Jeg er meget, meget glad for, at jeg kan vende tilbage til arbejdet på Filmskolen«, udtaler Arne Bro i en pressemeddelelse fra Filmskolen.

»De forgangne uger har været turbulente, ikke kun for mig, men for alle på Filmskolen. Midt i det hele er det en glæde at det mellem skolens nye ledelse, de studerende og branchen står klart, at Filmskolen skal være forankret i det praktiske arbejde med at skabe film«.

Illoyalitet

Arne Bro har på sin Facebook-side tidligere skrevet, at han uden varsel blev bortvist fra Filmskolen »med den begrundelse, at der var tale om illoyalitet«.

Bo Damgaard ønsker ikke at udtale sige om baggrunden for Vinca Wiedemanns hjemsendelse af Arne Bro udover, at den var grundløs.

Men udover at tage Arne Bro tilbage har Bo Damgaard også tænkt sig at ændre på de nye studieplaner for Filmskolen, som gælder for det nye hold, der begyndte i sommers. De er i modsætning til tidligere årgange på skolen ikke forankret på deres faglinjer og har haft meget få praktiske øvelser på skolen. I stedet har det haft mange timers mere eller mindre teoretisk fællesundervisning.

»Fremover skal der en helt anden praksis-tilgang til uddannelsen. Tingene er blevet vendt på hovedet i de nye studieplaner, men drømmer man om at blive filmfotograf, skal man have et kamera i hånden fra den dag, man starter her. Vi kommer til at genindføre den gamle faglinjemodel i fremtiden«, siger Bo Damgaard.

Blandt eleverne er der glæde over, at Arne Bro kommer tilbage og at de nu oplever en åbenhed og forståelse fra rektor og fra skolens lærere, siger Martin Anthon, der både sidder i Skolerådet og Studievævnet på Filmskolen.