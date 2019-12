Kun nummer 12: Star Wars-film halter efter forgængere i premiereweekend "The Rise of Skywalker" er den 12. bedst sælgende film i en premiereweekend nogensinde.

Den nye Star Wars-film, 'The Rise of Skywalker', der netop har haft verdenspremiere, har indtjent 374 millioner dollar - omkring 2,5 milliarder kroner - i løbet af weekenden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA og Canada står for næsten halvdelen af indtjeningen. Her er der solgt billetter for 176 millioner dollar. Det gør 'The Rise of Skywalker' til den 12. bedst sælgende film nogensinde for en premiereweekend.

Trods det massive billetsalg ligger den nyeste Star Wars-film stadig et stykke efter flere af dens forgængere.

'The Force Awakens' fra 2015 solgte således for 248 millioner dollar i USA og Canada i første weekend. 'The Last Jedi' fra 2017 solgte billetter for 220 millioner dollar.

Billetsalget for 'The Rise of Skywalker' ligger også under analytikernes estimat på 200 millioner dollar.

'The Rise of Skywalker' er niende film i Star Wars-serien, der begyndte i 1977.

Anmeldelserne har givet filmen en blandet modtagelse. Flere har kaldt handlingen for snørklet og fantasiløs.

Det fik magasinet Box Office Pro til at nedjustere forventningerne til billetsalget for premieren til mellem 160-190 millioner dollar.

