Canada klipper Trump ud af ikonisk scene i julefilm

Canadisk stats-tv afviser, at det er politisk, at Donald Trump er blevet klippet ud af ’Alene Hjemme 2’.

Donald Trumps ikoniske scene i juleklassikeren ’Alene Hjemme 2’ er blevet klippet ud af filmen i Canada.

Den canadiske, statslige tv-station CBC bekræftede torsdag, at den har klippet den amerikanske præsidents mindre rolle i julefilmen ud. Men at beslutningen blev truffet, inden Trump vandt præsidentvalget i 2016.

»Som det ofte sker i spillefilm, der bliver tilpasset tv, bliver der klippet scener ud«, siger talsmand for CBC Chuck Thompson til nyhedsbureauet AFP.

Donald Trump ses i filmen, hvor Kevin (Macaulay Culkin, red.), der er blevet efterladt af sin familie til jul, ikke kan finde rundt på det hotel, han bor på.

Derfor spørger Kevin en mand med sort frakke og rødt slips om vej til lobbyen:

»Ned ad gangen og til venstre«, svarer Donald Trump.

Beskyldt for at agere politisk

CBC er blevet beskyldt for at agere politisk ved at klippe Trump ud af filmen.

Blandt andet kaldte Trumps søn Donald Trump Jr. det for ’patetisk’.

Trump selv skrev på Twitter i spøg, at filmen aldrig bliver den samme igen.

Den statslige tv-station afviser, at det er politisk motiveret.

»Scenen med Donald Trump er en af mange, der blev klippet ud, da de ikke var vigtige for plottet«.

»De blev klippet ud i 2014, da vi købte filmen, og inden Trump blev valgt som præsident«, siger Chuck Thompson.

Donald Trump ejede i 1992 The Plaza Hotel, hvor ’Alene Hjemme 2’ blev optaget.

Tirsdag - inden nyheden om ændringen af filmen i Canada - kaldte Trump sin rolle i filmen for ’en stor ære’.

»Det viste sig at blive et meget stort julehit. Et af de største faktisk. Det er en ære at være involveret i noget som det«, sagde Trump.

ritzau