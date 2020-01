»Vi har prøvet at glemme. Det skal du også gøre«: Dansk instruktør ender med selv at græde i smertefuld og forløsende film om holocaust

Også børnebørnene mærker følgerne af holocaust. Susanne Kovács har to bedsteforældre, der som ungarske jøder overlevede tyske kz-lejre. Men hun har også to tyske bedsteforældre.

Når Susanne Kovács som barn tilbragte sine sommerferier hos farmor og farmor i Virum, var det ofte en følelsesmæssigt forvirrende oplevelse. At Susanne meget tidligt blev behandlet som et menneske med en voksens meninger om verden, var både smigrende og foruroligende. At hun på en eller anden måde ikke helt følte, at hendes farmor, Eva, kunne elske hende, var en kilde til uro og sårbarhed.