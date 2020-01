Fanatisk eller hylemorsom: 5 måder Draculas ærkefjende Van Helsing er blevet portrætteret på

Tre Netflix-satsninger er forbavsende ens i udtrykket: Er det sådan her, vi forestiller os jordens undergang?

Streamingtjenesten Netflix benytter sig af store mængde indsamlede data fra deres brugere til at vælge og skabe deres serier: Siden 2016 har det resulteret i tre store seriesatsninger med apokalyptiske elementer: ’Stranger Things’, ’Dark’ og danske ’The Rain’. Vi har set de tre seriers to første sæsoner igennem med sammenfald for øje: For hvordan ser vi dommedag?