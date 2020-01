»Så tæt har jeg aldrig været på noget så grufuldt«: Anmeldere kalder Peter Madsen-dokumentar skræmmende og opslugende

Automatisk oplæsning Beta

Et år før Peter Madsen i august 2017 myrdede den svenske journalist Kim Wall om bord på ubåden ’Nautilus’, havde den australske dokumentarfilminstruktør Emma Sullivan indledt arbejdet med en portrætfilm om ubådsbyggeren.

SAGEN KORT Drabet i ubåden Torsdag 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i den privatbyggede ubåd ’Nautilus’. Den synker, men ubådsføreren Peter Madsen reddes af et lystfartøj. Han sigtes efterfølgende for drab på kvinden. Hendes torso bliver få dage senere fundet på kysten ved Amager Fælled. Den var forsøgt holdt nede i vandet med noget tungt. Senere finder politiet andre ligdele i vandet ud for Amager. 25. april 2018 idømmes Peter Madsen fængsel på livstid for drab. Han anker dommen. Ubåden blev søsat i maj 2008 og er en af verdens største hjemmebyggede ubåde. Den er 18 meter lang og vejer ca. 40 tons. Vis mere

En portrætfilm, der er blevet til dokumentaren ’Into the Deep’, som fredag havde premiere på Sundance Film Festival i USA. Og fordi instruktøren har befundet sig så tæt på Peter Madsen, er dokumentaren blevet en grum skildring af en af de mest omdiskuterede mordsager i nyere dansk historie, og den har efterladt både anmeldere og publikum forfærdede.

»Så tæt har jeg aldrig været på noget så grufuldt«, skriver Filmmagasinet Ekkos anmelder Niels Jakob Kyhl Jørgensen i sin anmeldelse.

Et forfærdeligt granatchok

Netop fordi instruktør Emma Sullivan var i kontakt med Peter Madsen, er hun ifølge filmanmelderen den eneste, der har ret til at skildre ubådsmordet og forløbet omkring det, der også kommer på Netflix i løbet af i år.

Niels Jakob Kyhl Jørgensen fortalte lørdag til P1 Morgen, at han aldrig på Sundance-festivalen har oplevet en film – han beskriver den som »skræmmende« og »ekstremt opslugende« – som har gjort så stort indtryk på ham.

»Folk kom ud fra den film med granatchok. Det var sådan, det var. Det er en ekstremt hård film at se, fordi man kommer så ubegribeligt og forfærdeligt tæt på denne historie«, sagde han til P1.

Alle lod sig forføre

Det amerikanske magasin Vulture skriver, at dokumentaren ikke blot handler om mordet på Kim Wall og Peter Madsens drømme om at blive den første amatørastronaut i verden. Den handler også om den gruppe ildsjæle bestående af unge frivillige ingeniører og studerende, der støttede Peter Madsen i hans ambitioner om at udforske livet under havoverfladen og i det ydre rum.

Hvad der dengang syntes at være en ligegyldig indskudt bemærkning, er nu en tilståelse, der fremkalder kuldegysninger Det amerikanske magasin Vulture

Vultures skribent noterer, at det undervejs i dokumentaren begynder at gå op for holdet omkring Peter Madsen og for publikum, at der ikke er tale om en portrætfilm: Der er tværtimod tale om en gyserfilm. Dette går også op for instruktør Emma Sullivan under arbejdet med filmen, skriver Vulture, og i artiklen peges der på, at filmskaberen indtil da har ladet sig forføre af ubådsbyggeren.

»En af de sidste scener er et interview, som Madsen gav hende (Emma Sullivan, red.), hvori han ud af det blå spekulerer over det at være en seriemorder: »Det er muligt, at du er stødt på et menneskeligt rovdyr«, siger han og kigger direkte på hende. Hvad der dengang syntes at være en ligegyldig indskudt bemærkning, er nu en tilståelse, der fremkalder kuldegysninger«.

Kim Wall var 30 år, da hun og Peter Madsen 10. august 2017 gik om bord på ’Nautilus’. Den 48-årige ubådsbygger blev 26. september idømt livstid i Østre Landsret, og den dom stadfæstede landsretten.

TV 2 er i gang med at lave en fiktionsserie om sagen, der ifølge mediet får premiere i efteråret. Serien hedder ’Efterforskningen’ og har blandt andre Søren Malling, Pilou Asbæk og Pernilla August på rollelisten.