Vi gør det sgu!: Dokumentarfilm giver dig lyst til at flytte på landet som økobonde

Jeg kender ikke mange i min generation, der ikke med jævne mellemrum har fantaseret om at skifte et stresset byliv mellem arbejde og børnehentning ud med en tilværelse som økolandmandsfamilie i pagt med naturen. På et Do It Yourself-landsted, hvor man ved at google sig til noget om skadedyr og nyttedyr, kan genfinde balancen med sig selv helt uden pesticider, mens man bereder sine børn til klimakamp ved at give dem et forhold til naturen og lære dem at plante vilde blomster, som bierne er vilde med.