5 hjerter: Jim Carrey er tilbage i en tv-serie, man enten elsker eller hader

Den 24-årige filminstruktør Tone Ottilie laver film om at være ung og på jagt efter en identitet i en verden, der har travlt med at få mennesker til at passe i bestemte kasser. Det har hun gjort med så stor succes, at hendes kortfilm ’Babylebbe’ er blevet udtaget til en af verdens største filmfestivaler, Berlinalen i Berlin, der finder sted i næste uge.

