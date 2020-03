Debutinstruktør henter Sidse Babett Knudsen hjem til rollen som overhoved for lovløs klan i provinsen

FOR ABONNENTER

Da Idas alkoholiserede mor kører sig selv ihjel i en bilulykke, har hun kun en mulighed: at flytte ind hos sin moster, der er gangsterboss for sine tre sønner i et navnløst sted i udkanten af provinsen. Årvågen og påpasselig går den slanke teenagepige rundt i de nye omgivelser, hvor øretæverne hænger løst, og konflikter kontant truer under den kærlige overflade i parcelhuset. Lige indtil en af brødrenes ture til fjerntliggende gårde for at inkassere gæld går galt, og den lovløse families levebrød kommer i farezonen. Et offer må gøres.​​