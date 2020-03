Skuespiller med Downs er den gode oplevelse i en feel food-film med pænt højt sukkerindhold

FOR ABONNENTER

Zak er en ung mand, men henslæber ikke desto mindre sine dage på et alderdomshjem. Her har myndighederne i mangel af bedre anbragt Zak med Downs syndrom. Ikke desto mindre drømmer Zak om at komme ud i livet og lære ’Atomkastet’ på Salt Water Rednecks fribryderskole, som han kender fra et gammelt vhs-bånd. Omsider lykkes det for Zak at stikke af fra plejehjemmet midt om natten kun iført underhylere og drømme om et bedre liv.