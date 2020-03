Filmfestival går nye veje: CPH:DOX lever videre på nettet

Automatisk oplæsning

Den internationale dokumentarfilmfestival CPH:DOX, der efter planen skulle begynde i næste uge, tager nye midler i brug, efter at regeringen nu har forbudt forsamlinger med over 100 personer. Arrangørerne meddelte i går i en pressemeddelelse, at alle fysiske arrangementer vedrørende festivallen er aflyst.​​

Men det betyder ikke, at årets festival, som er en af verdens største dokumentarfestivaler og sidste år havde et samlet besøgstal på over 114.000, heraf mere end 1.900 filmdelegerede, er endegyldigt død. Arrangørerne arbejder nu på højtryk for at kunne afvikle events og de større filmfremvisninger på digitale platforme i stedet.

»CPH:DOX er kendt for ikke blot at vise film, men også at samle mennesker til samtaler og debatter om tidens store spørgsmål. I år skal vi tale sammen derhjemme med udgangspunkt i filmene«, skriver arrangørerne i pressemeddelelsen.

Tiltaget fra CPH:DOX kommer som følge af, at de fleste nært forstående kulturarrangementer overalt i landet er blevet aflyst oven på statsminister Mette Frederiksens (S) historiske pressemøde onsdag aften, hvor myndighederne præsenterede en række tiltag for at inddæmme smitten af coronavirus. Som udgangspunkt er forsamlinger med over 100 personer nu forbudt, og kulturinstitutioner er blevet anbefalet at holde lukket de næste to uger, hvilket umuliggør mange teaterforestillinger, koncerter og festivaller.

Aarhus Teater, Odense Teater, Teater Republique, Revolver og Reaktor har aflyst alle forestillinger måneden ud, alle Nordisk Film-biografer holder lukket, og det samme gør koncertsale som DR’s Koncerthus og Musikhuset Aarhus.​​

Selv om de planlagte dokumentarvisninger i Charlottenborg Kunsthal og festivallens øvrige scener nu er aflyst, er planen ifølge Sofie Bjerregaard, kommunikationschef for CPH:DOX, at få så mange af de store danske og internationale film som muligt vist i en digital biografsal. Her kan publikum købe billetter til lukkede filmvisninger, der har en begrænset kapacitet i lighed med virkelighedens biografer.

Vi arbejder mod uret for at få lukket et program Sofie Bjerregaard, kommunikationsansvarlig, CPH:DOX

Håbet er at skaffe rettigheder til at fremvise mellem 30 og 40 af de i alt 220 tilmeldte film digitalt. Indtil videre oplyser Sofie Bjerregaard, at man har lukket aftaler om visning af 20 filmtitler, heriblandt danske hovedkonkurrence-titler som ‘Lever elsker savner’ af Sine Skibsholt og ‘Songs of Repression’ af Estephan Wagner og Marianne Hougen-Moraga.

Billetsalget vil begynde på mandag, og de digitale screeninger vil foregå i samme tidsrum, som den fysiske festival skulle være afholdt i – fra 18. til 29. marts. Festivalarrangørerne håber på at kunne offentliggøre det digitale program fredag, men erkender, at tiden er knap.

»Vi arbejder mod uret for at få lukket et program«, siger Sofie Bjerregaard.

Mødes gennem skærmen

Sideløbende arbejdes der på, at festivalens seks konkurrencer fortsat vil blive bedømt online af de nedsatte juryer og anmeldt af danske og internationale filmkritikere.

»Størstedelen af vores filmprogram kommer til at ligge tilgængeligt for alle industrikrediterede og journalister, så de stadig kan blive anmeldt af medierne og ses af indkøbere og distributører«, siger Sofie Bjerregaard.

Ud over at samle dokumentarfilmelskere fra hele verden skulle næsten 2.000 branchefolk have været til stede til festivalens branchekonference. Her skulle de have netværket, debatteret og holdt konferencer og deltaget i workshops for filmskabere og repræsentanter fra branchen. Disse planlagte aktiviteter kommer ifølge Sofie Bjerregaard også til at blive afholdt i en digital version på forskellige platforme alt efter arrangementets karakter.

Projekter, der mangler finansiering, kan fremlægges for indkøbere i private virtuelle konferencemøder, og workshops og debatter kan afholdes i grupperum og på livestreams, hvor de hjemsendte deltagere kan være med gennem skærmen.