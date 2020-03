Coronavirus lagde filmfestival ned: »Det SKAL lykkes. Jeg nægter at gå konkurs«

Direktøren for dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX, Tine Fischer, så det hele smuldre, oplevede, hvordan statsministeren og Sundhedsstyrelsens anbefalinger kunne gradbøjes, men endte med at omdefinere selve festivalbegrebet ved at udkomme digitalt i stedet for fysisk. Her fortæller hun om syv hektiske døgn.