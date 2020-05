90 år i dag: Han fik os til at sige 'do you feel lucky' - selv om det slet ikke var det, han sagde

Gennem 12 sæsoner har queer-ikonet RuPaul brystet sig af at være de svages beskytter i drag- og homomiljøet. Denne sæson er en deltager blevet diskvalificeret efter at have indrømmet en række krænkelser. Han blev godt nok klippet ud, men RuPaul nævnte det ikke med et eneste ord.

Film og tv

For Abonnenter

Læs Senere