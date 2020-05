Danske biografer genåbner med guldet fra skufferne for ikke at risikere økonomisk kamp til efteråret

Fakta

Film udskudt pga. coronakrisen

’The Batman’ er rykket til 1. oktober 2021

’The Many Saints of Newark’ er rykket til 12. marts 2021

’King Richard’ er rykket til 19. november 2021

’United Elvis Presley Project’ er rykket til 5. november 2021

’The Flash’ er rykket til 3. juni 2022

’Shazam! 2’ er rykket til 4. november 2022

’Mulan’ er rykket til 23. juli 2020

’Black Widow’ er rykket til 6. november 2020

’Free Guy’ er rykket til 10. december 2020

’The French Dispatch’ er rykket til 16. december 2020

’The Eternals’ er rykket til 12. februar 2021

’Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ er rykket til 7. maj 2021

’Jungle Cruise’ er rykket til 30. juli 2021

’Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ er rykket til 5. november 2021

’Thor 4: Love and Thunder’ er rykket til 18. februar 2022

’Black Panther 2’ er rykket til 8. maj 2022

’Indiana Jones 5’ er rykket til 28. juli 2022

’Top Gun 2: Maverick’ er rykket til 23. december 2020

’A Quiet Place 2’ er rykket til 4. september 2020

’Minions 2: Historien om Gru’ er rykket til 2. juli 2021

’Ghostbusters 3: Afterlife’ er rykket til 5. marts 2021

’Morbius’ er rykket til 18. marts 2021

’Peter Kanin hopper hjemmefra’ er rykket til 14. januar 2021

’Uncharted’ er rykket til 7. oktober 2021

’Wonder Woman 1984’ er rykket til 13. august 2020

’Trolls på verdensturné’ er rykket til 1. oktober 2020

’James Bond – No Time to Die’ er rykket til 12. november 2020

Pixars ’Soul’ er rykket til 20. november 2020

’Fast & Furious 9’ er rykket til 1. april 2021

