Nyt uhyggeligt drama fra Netflix kan komme til at forpurre sommerens aftenture

Vellykket podcast om Loyal to Familia: Mens københavnere blev fanget i skudlinjen, sad journalisten med et svært dilemma

Det er nemt at anklage vores kollegaer på Ekstra Bladet for at dyrke det enkle og det, der klikker mest. Men en ny podcastserie ved navn ’Bandeland’ er særdeles grundig og et lyt værd – selv for mere snobbede medieforbrugere.