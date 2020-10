Sektleder fra HBO-serie idømt 120 års fængsel: Her er 4 andre tankevækkende dokumentarer om selvforbedring og sekter

De seneste par måneder har hver mandag på hjemmekonto…sofaen taget sin begyndelse med det nyeste afsnit af dokumentarserien ’The Vow’ på HBO.

Den handler om et af de nyeste skud på den evigt spirende sektstamme Nxivm. For jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget mere spændende end sekter og vekselvirkningen mellem en selvtilfreds afsky og en dyb identifikation med de stakkels åbne hjerter, der i håb om så mange gode ting lukker sociopaterne ind.

I tilfældet Nxivm, ledet af den dybt narcissistiske og misogyne tidligere pyramidespilsleder Keith Raniere, som tirsdag blev idømt 120 års fængsel, er det netop ønsket om lykke og mening gennem selvudvikling, der udnyttes af en mand med et slukket blik. Men det er da en dybt forførende tanke, at der lige under éns hæmmede småborgerlige og gråtrætte overflade ligger et utæmmet potentiale, som med lidt hjælp kan forløses som en konfettikanon af succes, tilfredshed og mental råstyrke.