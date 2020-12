Hugh Grant-effekten: Når de gode bliver onde, bliver de RIGTIG onde

Der er dem, der bare altid spiller onde, eller som én gang har gjort det så overbevisende som skurk, at de aldrig kan forbindes med andet end ondskab.

Det kan f.eks. ikke anbefales at se ’Ondskabens øjne’, hvor Anthony Hopkins spiller den menneskeleverslubrende seriemorder Hannibal Lecter, før man ser ’Remains of the Day’, hvor han spiller den vidunderligt menneskelige butler, Stevens, der forelsker sig forknyt i Emma Thompson.

Og så er der de skuespillere, der synes som for evigt fanget i en snæver skabelon af den førsteelskende good guy, som publikums magtfulde forventninger har fået banket dem ind i, indtil den dag de indser, at de befinder sig i et fængsel bygget af deres egen charme, og må bryde ud.