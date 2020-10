Eva Eistrup: Derfor blev 'Rejseholdet' min ungdoms trøstetæppe

I oktober måned for 20 år siden løb ’Rejseholdet’ – den bedste danske krimiserie nogensinde – over skærmen for første gang. Eller løb og løb, den spadserede over skærmen med faste, rolige skridt i noget perlegrus et eller andet sted i vores allesammens trygge og utrygge provins. Forsvinding i Køge, dobbeltdrab i Kalundborg, død ved stump vold i Nakskov.

Når sagerne blev for store og svære for det lokale politi, rykkede Ingrid Dahl, I.P., La Cour, Fischer, Gaby og Johnny ud med deres mobile drabsafdeling og deres menneskelige superkræfter som en slags socialrealistisk velfærdsheltefantasi.

Halvanden million mennesker kiggede med den søndag aften for 20 år siden, hvor første afsnit af ’Rejseholdet’ blev sendt, og seertallene steg søndag efter søndag. 32 afsnit og en international Emmy senere blev serien anset som en genrebryder, der satte tempoet i vejret, lagde tv-teater-følelsen endeligt bag sig og blev en forløber for successerier som ’Forbrydelsen’ og ’Borgen’.