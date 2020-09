Superfans: Efter vi har fået børn, har vi endelig en lovlig undskyldning til altid at skråle med på Disney-soundtracks i bilen

Henrik Meilstrup, hans kone og deres to børn er alle hardcore Disney-fans. Og det er der flere årsager til.

»Det er en kæmpe mastodont af en virksomhed, der år efter år fortsat producerer sindssygt god underholdning med fede historier og karakterer, der bliver skabt i et univers, der på en eller anden måde smelter sammen med og taler ind i den verden, vi lever i«, siger Henrik Meilstrup.

Han forudbestilte sit Disney+-abonnement, den dag det blev tilgængeligt, og er hver dag inde på sit tv for at tjekke, om appen nu er kommet ud tidligere end planlagt – for alt skal jo være klar 15. september, hvor både dagen og aftenen skal stå i Disneyens tegn for hele familien.