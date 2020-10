Historien om en familie med store fødder i kamp mod oliekapitalen kan åbenbart også være en børnefilm

En tegnefilm for lidt større børn, der forener en rap fortælling om natur- og miljøbeskyttelse med satirisk udlevering af selvfede tv-værters overfladiske mediehype og samvittighedsløse marketingssnylteres udnyttelse af det eksotiske og oprindelige, alt i en ferm og topmoderne 3D-animation med habilt figurdesign … Jamen, ærlig talt: What’s not to like?

Eller som vi i morgensangsgenerationen endnu siger: Min sjæl, hvad vil du mer’?

Måske netop ikke mer’, men mindre: For der er desværre noget uendelig villet over hele dette opbud af ’det rigtige’. En målbevidst smurthed, som skaber distance, selv om jeg så gerne vil leve mig ind i det hele.