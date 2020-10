Anmelder: Jeg hader det ikke, fordi det er kommerciel strategisk true crime. Jeg hader det, fordi det er meningsløs true crime

Hvad berettiger, at man laver underholdning baseret på rigtige mord? Det kan være svært at komme med en fast formel for, hvor grænsen mellem usmageligt og acceptabelt, mellem ligegyldigt og lærerigt går. Grænsen vil ikke være den samme for alle, og de pårørende, der ikke har nogen indflydelse på, hvordan en elsket persons mordsag fortælles og af hvilke grunde, vil højst sandsynligt trække grænsen et godt stykke før alle andre.

Lige nu høster tv-serien ’Efterforskningen’, der omhandler ubådssagen, både anmelderroser og høje seertal, og det på trods af den massive kritik, tilblivelsen af serien har mødt fra første færd. Det hele er ikke så sort-hvidt, hvis bare det er vellavet.

Det er til gengæld ikke så svært at se, når noget ikke har tilstrækkelig berettigelse. Og det synes jeg ikke, at den nye dokumentarserie ’Ind i mørket’, som er nyeste kommercielle skud på Dplays true crime-stamme, har.