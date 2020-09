Filmbyen ville udfordre København: Filmby Aarhus tiltrækker filmskaber fra København

Filmskaberen Mehdi Avaz og Rocket Road Pictures flytter fra København for fremover at have base i Filmby Aarhus. Mehdi Avaz gjorde sammen med sine brødre storm-entré i filmverdenen, da han debuterede med spillefilmen »Mens vi lever«, som fik gode anmeldelser og blev set af over 100.000 biografgængere. Siden har brødrene lavet filmen »Kollision«, og de er aktuelle med TV2-krimiserien »Alfa«.

Lederen af Filmby Aarhus, Ronnie Fridthjof ser Avaz som katalysator for filmmiljøet i Aarhus og især for byens unge talenter og filmstart-ups. Ved Ronnie Fridthjofs tiltræden som leder af Filmby Aarhus i januar sagde han, at han ville udfordre København og vise, at der er andre filmbyer end hovedstaden.