5 hjerter: Sjældent har en film været udsat for så voldsom en shitstorm. Men se den!

Det er svært at være 11 år, og i filmen ’Cuties’ har hovedpersonen Amy det på et tidspunkt så svært, at hun tager et billede af sin egen vagina og deler det på et socialt medie. I den filmscene ophæver Amy sin følelse af at være usynlig i verden, men hun har ikke helt gennemtænkt situationen, hun er jo kun et barn, og internettet er et rampelys, børn både kan stråle i og brænde sig på.

I Maïmouna Doucourés svimlende, samfundskritiske og omdiskuterede debutfilm, ‘Cuties’, spiller Fathia Youssouf rollen som 11-årige senegalesiske Amy, et ensomt, men pligtopfyldende lille voksenbarn, der hjælper til derhjemme og ser efter sine små søskende.

Amy forandrer sig den dag, hun ser skolens populære pige Angelica stå og vrikke med numsen nede i vaskekælderen. Angelica er iklædt en top, der viser hendes bare mave, og hun stryger sit lange glatte hår på strygebrættet med et strygejern. Amy går hjem, presser sig ned i sin lillebrors T-shirt, og imens ingen kigger, tager hun det store filtrede afrohår ud af elastikken, og da hun forsøger at stryge sit hår, ender hun med at brænde en klump af det af.