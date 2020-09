Millie Bobby Brown: Karrieren begyndte for få år siden. Nu er hun en af verdens største teenage-stjerner

På sin 16-års fødselsdag i februar postede skuespiller Millie Bobby Brown en video på Instagram med klip af en række negative overskrifter om hende: om at hun forlader Twitter på grund af cybermobning. Om at hun kritiseres for sin voksne stil. Ja, sågar om hvornår hun egentlig gik i overgangsalderen?



»De sidste år har ikke været sjove«, skrev Brown i billedteksten om sin allerede solide erfaring med at være i mediernes søgelys. »Jeg vil indrømme, at der har været øjeblikke, hvor jeg er blevet frustreret over unøjagtighederne, de upassende kommentarer, seksualisering og unødvendige fornærmelser, der har gjort mig usikker og ked af det«.

Opslaget er et sjældent eksempel på, at Millie Bobby Brown slår igen. Siden hun som 12-årig fik et eksplosivt gennembrud med rollen som den mystiske, telekinetiske pige Eleven i Netflix’ sci-fi-serie ’Stranger Things’, har hun tværtimod positioneret sig som en villig mediedarling og charmeret fans og presse verden over med sin sprudlende personlighed og legende performancetalent.