Det bliver skægt at se, om DR's nye satire 'Pøllehullet' bliver det nye 'Gramsespektrum' eller 'Drengene fra Angora'

Livet er bestemt ikke altid lagkage eller for den sags skyld sigtebrødsmadder med Nutella; ofte er det sværere end svært. Og for at hjælpe folk i vanskeligheder sidder Paula Larrain klar i studiet med et hold af gode rådgivere, der kan bistå. Det er præsten Lars Lindhardt, overrabbiner Jair Melchior og hospitalspræsten Lotte Mørk. De skal vejlede Hanne, hvis søn Morten er alvorligt hjerneskadet efter en trafikulykke, og fordi hun bruger megen energi på ham, føler hun, at hun svigter sine andre nære. Hvad skal hun stille op?

DR 2 kl. 23.45

Så der grund til at glæde sig. Sich freuen, ville de måske sige i Tyskland. For nu er tredje sæson af Tom Tykwers prægtige serie om livet i mellemkrigstidens tyske hovedstad omsider landet på den tidligere statsradiofonis frekvenser. Så der er gensyn med den plagede politiperson Gereon Rath. Han skal finde ud af, hvem det er, der myrder folk på Bellmanns filmset, og der er også et forsøg på at tage livet af en højtstående embedsmand i korpset at efterforske. Det er noget værre noget, men selvsagt filmet med Tykwers utrolige sans for det taktile og forståelse for detaljens altafgørende karakter.