2 hjerter: Originalfilmen fra 1970 regnes som en filmhistorisk milepæl. Det bliver den dovne Netflix-version ikke!

Der findes næppe noget mere kedsommeligt og uinspirerende end filmet teater. Særligt når man ikke bringer noget nyt til bordet, som anglicismen lyder, men blot kopierer iscenesættelsen af et gammelt teaterstykke fra 1968, såvel som den tidligere filmudgave instrueret af William ’Eksorcisten’ Friedkin i 1970. Så kan intentionerne være nok så gode.

Det er Ryan Murphy, der står bag Netflix-filmen ’The Boys in the Band’, som er baseret på Mart Crowleys teaterstykke. I sin tid var stykket opsigtsvækkende og skelsættende for queer-teater og dermed for teaterhistorien som sådan. Murphy har produceret filmen, der er instrueret af Joe Mantello.

Ryan Murphy er en af vor tids mest fremtrædende og banebrydende mænd i amerikansk tv, og man kan ikke rose ham nok for at have bragt queer-temaer og skrevet homoseksuelle og transkarakterer ind i mainstreamen med tv-serier som ’Glee’ og ’Pose’. Hans idé med at indspille en filmudgave af ’The Boys in the Band’ kun med åbent homoseksuelle skuespillere har også en vis kønspolitisk tyngde. Men det er også det bedste, man kan sige om den nye film.