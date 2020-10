Selv ikke Bill Murray kan redde denne film alene. Men det er tæt på

Da en genert Sofia Coppola for snart 17 år siden mødte verdenspressen i Venedig for at give interview om sin anden spillefilm, ’Lost in Translation’, stod filmens hovedrolleindehaver, Bill Murray, ved hendes side og udstrålede faderlig omsorg.

Faderfiguren spillede en ikke uvæsentlig rolle i den mesterlige ’Lost in Translation’, og det gør den igen i Coppolas nye, knap så mesterlige film ’On the Rocks’, hvor parret er sammen igen. Denne gang i en historie om en ægte faderfigur. Om end en noget speciel en af slagsen.

Groft sagt har Sofia Coppola taget Bill Murrays luvslidte Don Juan fra Jim Jarmuschs ’Broken Flowers’, skruet op for figurens selvtillid og charme og placeret ham i en film, der minder ikke så lidt om ’Lost in Translation’. Bare med et rigtigt far-datter-forhold.