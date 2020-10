Tyrkiske tv-serier har fået kæmpestor global succes. Men de bygger på løgne

Fakta

Tyrkiske tv-serier

I 2023 håber den tyrkiske stat at kunne tjene 6,5 milliarder kroner på eksport af serier. Her er otte eksempler på serier om Osmannerriget med engelske titler, som er blevet set over store dele af verden – bl.a. i Japan, Rusland, USA og Brasilien. Serierne er enten blevet vist i fjernsynet eller streamet på internettet.

’Rise of Empires: Ottoman’ (2020)

’Turks Are Coming: The Sword of Justice’ (2020)

’The Founder: Ottoman’ (2019)

’Vlad the Impaler’ (2018)

’Mehmetçik: Happy Victory’ (2018)

’The Last Emperor’ (2017)

’The Conqueror’ (2012)

’Magnificent Century’ (2011)

Kilde: Guardian og IMDb

Vis mere