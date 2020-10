2 hjerter til Netflix-hit: Adam Sandler gør det ikke nemt for sig selv, når han laver så mange virkelig dårlige film

Adam Sandler er en travl mand.

I 2014 indgik han en lukrativ aftale med Netflix om at lave fire film eksklusivt til denne streamingtjeneste. I 2017 blev aftalen fornyet.

Filmanmeldelse









HUBIE HALLOWEEN Komedie. Netflix Instr.: Steven Brill USA, 2020. 102 min.

I 2013 blev han ellers i Forbes kaldt den mest overbetalte skuespiller. Hans film solgte dårligt i biograferne og fik også dårlige anmeldelser. Men på Netflix har han fundet et publikum. Sidste års krimikomedie ’Murder Mystery’, hvor han spiller over for Jennifer Aniston, blev ifølge streaminggiganten Netflix selv tjenestens mest sete film i 2019.

I begyndelsen af 2020 udvidede de derfor deres aftale med Adam Sandler om fire nye film.

Man skal være påpasselig med at se en enkelt mands succes som tegn på en hel civilisations undergang, men i tilfældet Sandler er det svært at holde sig tilbage. Hans respons på aftalen i 2014 lød sådan her: »I immediately said yes for one reason and one reason only ... Netflix rhymes with Wet Chicks«.

Det er ikke en joke

Det sagde han. Det er ikke en joke. Det er da heller ikke særlig sjovt. Præcis som de fleste af hans egne film. Ikke særlig sjove.

Faktisk er han bedst, når han ikke skal lave pruttekomedier, når andre skriver roller til ham og antitypecaster ham som i P.T. Andersons ’Punch-Drunk Love’ eller Safdie-brødrenes ’Uncut Gems’. Det er de film, der kan oppebære filmverdenens respekt for Sandler.

Men han gør det ikke nemt for sig selv, når han laver så mange virkelig dårlige film. En af dem er altså hans nyeste Netflix-bidrag, ’Hubie Halloween’, som han har skrevet sammen med Tim Herlihy, og som er instrueret af en af Sandlers faste instruktører, Steven Brill. Den virker først og fremmest som sløset venstrehåndsarbejde, der er lavet for at opfylde en Netflix-kvote.

Intet i historien kan forklare filmens længde, de indledende gimmicks kører man hurtigt træt i, og selv et forsvindingsplot kan ikke holde fortællingen spændstig.

Adam Sandler spiller tumpen Hubie, der elsker halloween. Han er selvudnævnt opsynsmand og landsbyens moralske vogter særligt 31. oktober, hvor amerikanerne fejrer fantasifostre, og børn beder om ’slik, eller I får ballade’. Han bor i byen Salem med sin mor (June Squibb), har et crush på Violet Valentine (Julie Bowen), der har været gift med byens båtnakke af en politimand, sgt. Steve Downey (Kevin James). Hun sender nu lange blikke efter Hubie. Det opfatter han bare ikke, for der er noget galt med Hubies sociale radar.

Foto: Scott Yamano/netflix/Scoott Yamano/NETFLIX Julie Bowen spiller Violet Valentine over for Adam Sandlers Hubie Dubois.

Julie Bowen spiller Violet Valentine over for Adam Sandlers Hubie Dubois. Foto: Scott Yamano/netflix/Scoott Yamano/NETFLIX

Det er også derfor, han ikke reagerer nævneværdigt på, at hans nye nabo (Steve Buscemi) sømmer brædder foran alle sine vinduer og beder Hubie om at ignorere de lyde, der skulle komme fra hans hus.

Filmens morale er selvfølgelig, at man skal være sød mod dem, der skiller sig ud, og aldrig mobbe

Ud over Violet er ingen af byens beboere søde ved Hubie. Når han cykler gennem byen iført sin orange cykelhjelm, der får ham til at ligne et halloweengræskar, smider børn og teenagere æg og toiletpapir efter ham, senere bliver det større og voldsommere ting. Også de voksne i byen mobber Hubie og kalder ham f.eks. Pubie – pubeshår (det er niveauet).

Politimanden Steve bilder desuden Hubie ind, at han udgør en særlig undercoverenhed helt alene, og når han i byen ser noget, der er galt, skal han skrive en rapport og lægge den i en skraldespand. Han må aldrig igen komme på politistationen, så hemmeligt er deres samarbejde, siger Steve for at få Hubie til at holde sig væk. Det er uklart, om Sandler og co. vil have os til at grine ad Hubie eller holde af ham. Det sidste er i hvert fald temmelig svært.

Filmens morale er selvfølgelig, at man skal være sød mod dem, der skiller sig ud, og aldrig mobbe, men det klinger uendelig hult, når Sandler aldrig laver andet end at lalle rundt som en underfrankeret tosse for netop at trække grin ud af os.

Filmens største forbrydelse er dog næsten, at den ikke bruger Julie ’Modern Family’ Bowen til andet end et kønt ansigt og Hubies præmie for at redde landsbyen. I ’Modern Family’ var hendes karakter, Claire Dunphy, besat af halloween, og det kunne der være komme noget metasjov ud af her, men den chance bliver forpasset.

Måske havde Sandler travlt med at skrive den næste Netflix-film og finde på andre kække rim om Netflix.