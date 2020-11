5 hjerter: Vellykket tragedie om kvindeundertrykkelse på brasiliansk

Da Orfeus ikke kunne modstå fristelsen til at se sig tilbage over skulderen for at sikre sig, at hans elskede Eurydike nu også fulgte med ham op fra underverdenen, hvorfra Orfeus stik imod alle menneskelivets regler havde fået lov til at hente hende tilbage, måtte hun atter synke ned i de dødes rige. Så når en hovedperson i en film bliver opkaldt efter Eurydike, kan man være ret sikker på, det har en tragisk betydning. Hvilket ganske rigtigt også er tilfældet i Karim Aïnouz’ brasilianske Un Certain Regard-vinder om de to søstre Euridice og Guida Gusmao med afsæt i 1951.

’Søstrene Gusmaos usynlige liv’ handler om to intimt forbundne, men vidt forskellige søstre, der kommer til at leve liv i adskilte verdener, usynlige for hinanden. Den 54-årige Aïnouz har i sin sjette film iscenesat et vellykket møde mellem æstetisk følsom art cinema og mere kulørt telenovela med mytologisk resonans i en moderne feministisk kontekst. En mytologi, som sigende nok i dette tilfælde ikke handler om den tragiske kærlighed mellem mand og kvinde, men mellem to søstre.

Mændene har ikke de mest flatterende roller i en fortælling om kvindernes skjulte liv i et massivt mandsdomineret brasiliansk samfund. Linder man lidt på de floromvundne romantiske falbelader, betragter de fleste af mændene i filmatiseringen af Martha Batalhas roman kvinder som lige dele sexautomater og drægtighedsmaskineri.